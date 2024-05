Virgil van Dijk pode trocar o Liverpool por novo clube

Virgil van Dijk é um dos principais zagueiros do Liverpool e a mudança de técnico levanta a hipótese de respirar novos ares na Europa Crédito: Jogada 10

O zagueiro Virgil van Dijk é um dos pilares do Liverpool e a sua passagem em Anfield pode chegar ao fim na próxima janela de transferências do futebol europeu. Embora tenha contrato até junho de 2025 com os Reds, o Borussia Dortmund manifestou o interesse de contrata-lo. O entendimento do clube é que, devido a saída de Jurgen Klopp, o elenco do Liverpool vai passar por renovação e Virgil van Dijk pode ser seduzido a respirar novos ares. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sendo assim, a expectativa é que o período curto de contrato e a mudança no corpo técnico também ajude a reduzir o preço da compra.

Renovação De acordo com as informações do site Fichajes, Virgil van Dijk está na lista do técnico Arne Slot para continuar no elenco e renovar o contrato. Apesar de não viver seus tempos de glória dentro de campo, o comandante acredita que seu compatriota tem totais condições de entregar um futebol de nível satisfatório. Publicamente, Virgil van Dijk prefere não dar muito assunto aos jornalistas e garante que está focado em ajudar os Reds até o fim do vinculo.