Torcedores do Cruzeiro estendem faixa pela saída de Ronaldo

A era Ronaldo Fenômeno no comando da Raposa está perto do fim. Ex-jogador negociou transferência das ações para empresário credor do clube

A temporada de Ronaldo Fenômeno na SAF do Cruzeiro está chegando ao fim. E isso acontece num momento em que se intensificam as manifestações de torcedores pedindo a sua saída. Desse modo, neste domingo (28/4), um grupo estendeu uma faixa com os dizeres “Tchau, Ronaldo”, em frente ao estádio Mineirão, antes do jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.

Comprador da SAF é credor do Cruzeiro

Ronaldo já acertou a transferência do controle acionário da SAF do Cruzeiro (90% das ações que estavam nas mãos do ex-atleta) para o empresário Pedro Lourenço. O clube tem 10%. Antes mesmo da implantação da SAF, Pedro Lourenço já investia no Cruzeiro, onde chegou a adquirir cotas de direitos econômicos de jogadores e a ajudar o clube com aportes financeiros. Assim, ele é um dos principais credores no processo de recuperação judicial da Raposa.

Embora o nome de outro empresário, Lucas Kallas, não tenha confirmação oficial no negócio, o próprio Ronaldo o mencionou num vídeo que está circulando nas redes sociais. Assim, durante um encontro, o ex-jogador avisa a Pedro Lourenço que vai passar a bola da SAF da Celeste para ele e Lucas Kallas, dono do Grupo Cedro.