Tite reconhece má atuação do Flamengo contra o Botafogo

Após a derrota do Flamengo para o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Tite admitiu a má atuação do time. Além disso, disse que será necessário dar “um passo atrás” para voltar a vencer. Além disso, o treinador criticou o horário do jogo e o intenso calor no Rio de Janeiro.

“Temos que reconhecer a eficácia do Botafogo, que soube aproveitar as oportunidades com seu estilo de jogo, utilizando jogadores velozes, transições rápidas e qualidade técnica individual para alcançar o resultado. Em nossos momentos de superioridade, não conseguimos converter em gols. Em situações como essa, é necessário recuar um pouco e simplificar para recuperar o caminho das vitórias”, afirmou Tite.