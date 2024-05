Sporting arranca empate com o Porto na reta final. Sensacional!

Neste domingo (28), Porto e Sporting ficaram no 2 a 2, no Estádio do Dragão, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Evanilson e Pepê marcaram para os donos da casa e Viktor Gyökeres foi o responsável por fazer os gols do time da capital. A partida foi bastante movimentada e muitas outras oportunidades surgiram ao longo dos 90 minutos.

Com o empate, o Sporting vai a 81 pontos, contra 76 do Benfica e pode ser campeão na próxima rodada. Já os Dragões se firmaram na terceira colocação com 63 pontos. O Porto volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Chaves, fora de casa. No mesmo dia, o Sporting recebe o Portimonense no Estádio José Alvalade.