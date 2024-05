Palmeiras Pay registra quase 60% de mulheres. Confira dados!

Plataforma que reúne produtos do clube em um banco digital há pouco mais de um ano, a Palmeiras Pay registra 585 mil contas abertas das quais 345 mil são mulheres. Ou seja, o público feminino do Verdão aparece com 59% dos inscritos no programa do clube.

As faixas etárias predominantes do programa, entre as mulheres palmeirenses, são de 35 a 44 anos (24%) e de 25 a 34 (22%).