Mikel Arteta alcança marca história pelo Arsenal

O domingo (28) foi especial para o Arsenal, mas principalmente para o técnico Mikel Arteta, que alcançou a marca de 100 vitórias como técnico na Premier League pelos Gunners.

Em Londres, o Arsenal derrotou o Tottenham fora de casa por 3 a 2 e manteve vivo o sonho de conquistar o título. A equipe está na liderança do torneio e tem mais três jogos pela frente.

Apesar do momento positivo, os Gunners não dependem das próprias forças. O Manchester City está com um jogo a menos e, caso ele vença o compromisso diante do Chelsea, ele ultrapassa os comandados de Mikel Arteta.