Luiz Henrique credita gol pelo Botafogo a treino: ‘Ensaiamos e no jogo deu certo’

O Botafogo surpreendeu o Flamengo e como visitante venceu por 2 a 0 no Maracanã, na manhã deste domingo (28). Os gols do Alvinegro no clássico carioca pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro saíram dos pés de Luiz Henrique e Savarino. A propósito, o camisa 7 abriu o placar em um bonito gol aos sete minutos do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio para o meio da área, Luiz se movimentou, escapou da marcação, finalizou de primeira e acertou o canto direito de Rossi. O atacante revelou que a jogada que originou o seu gol foi praticada durante a semana de preparação e valorizou tal situação.

“Essa jogada a gente tinha ensaiado no treino. No treino não saiu, mas no jogo deu certo”, esclareceu Henrique. Em seguida, a comemoração do camisa 7 foi ao estilo Pantera Negra, inclusive com uma máscara. Ele explicou a escolha e apontou que previu que marcaria no clássico. “Ontem estava falando com meus amigos que ia fazer um gol hoje, nunca tinha feito um gol contra o Flamengo e fiz. Na Libertadores que não pude pegar a máscara por causa do cartão amarelo, mas falei que de hoje não ia passar, eu ia pegar a máscara e comemorar, acrescentou o atacante.