Flamengo x Santos (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

As Malvadonas e as Sereias da Vila tentam se recuperar no Brasileiro Feminino e alcançar a parte de cima da tabela após fases irregulares

As meninas do Flamengo vão enfrentar as garotas do Santos, no estádio Luso Brasileiro, às 15h (de Brasília), nesta segunda-feira. As Malvadonas se encontram na zona de rebaixamento, no 13º lugar, com 13 pontos. Já, as Sereias da Vila estão na décima posição, com sete pontos. Apesar de não estarem nas melhores colocações do torneio, ambas as equipes vivem bom momento e tentam alcançar a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV pela TV fechada.

Como chega o Flamengo

As meninas do time da Gávea estão em uma sequência de três jogos invictas, com uma vitória e dois empates com Bragantino e Internacional. Assim, entendem que um resultado positivo sobre o Santos é a oportunidade ideal para deixar a zona do descenso.