Fabrício Bruno diz que faltou objetividade ao Flamengo

Zagueiro reclama do excesso de toques no ataque e da falta de chutes a gol na derrota por 2 a 0 para o Botafogo

O zagueiro Fabrício Bruno deixou o campo de jogo descontente com o desempenho ofensivo do Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, neste domingo (28), no Maracanã . O jogo valeu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou uma série de 12 jogos invictos do Rubro-Negro em clássicos estaduais.

Fabrício afirma que sofreu falta em lance capital

O jogador teve participação direta na origem do lance do segundo gol do Botafogo. Em disputa com Marlon, Fabrício caiu e reclamou de falta. Entretanto, o árbitro Raphael Clkaus optou por dar sequência ao lance.

“Foi falta em mim na jogada do segundo gol deles. Ele é mais baixo do que eu e a trombada foi na minha costela. Por isso caí. Mas o árbitro não deu, a responsabilidade é minha”, concluiu.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (1), diante do Amazonas, pela Copa do Brasil. No Brasileiro, por fim, vai a Bragança Paulista enfrentar o Bragantino pela quinta rodada, sábado (4).