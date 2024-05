Em partida histórica, Inter e Atlético-GO empatam no Beira-Rio

Colorado sai atrás, mas busca empate com gol de Borré. Colorado desperdiça chance de liderar o BR-24. Confronto teve arbitragem 100% feminina Crédito: Jogada 10

Internacional e Atlético-GO empataram em 1 a 1 na noite deste domingo (28), em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. O Dragão abriu o placar com Derek, mas o Colorado buscou o empate cinco minutos depois, com Borré. Com o resultado, o Internacional desperdiçou de assumir a liderança do Brasileirão, mas segue no pelotão de frente. Afinal, encontra-se em sexto, com sete pontos, apenas dois atrás do líder Botafogo. Já o Atlético-GO pontuou pela primeira vez, mas segue na zona de rebaixamento, em penúltimo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Partida histórica O embate ficará marcado para sempre na história do futebol brasileiro, afinal, é a primeira vez que a CBF escalou apenas mulheres no comando da arbitragem desde a implementação do VAR. Ao todo, foram oito profissionais envolvidas no jogo. O confronto, inclusive, não teve polêmicas de arbitragem.

Vale lembrar que há 21 anos, o Brasileirão já tinha tido um jogo apenas com mulheres, mas, na época, foram menos profissionais, afinal, ainda não tinha o VAR. O Internacional dominou a primeira etapa. No entanto, esteve bem longe de levar perigo real ao gol do Atlético-GO. Afinal, a melhor chance do Colorado saiu dos pés de Bruno Henrique, de fora da área, aos 20, mas sem empolgar. Pouco depois, foi outro volante, Maurício, quem arriscou daquela região do campo, mas também sem dar muito trabalho ao goleiro. O Dragão só foi finalizar aos 35, com Luiz Fernando, mas o chute saiu fraquinho. aos 41, o Inter apareceu novamente: Bustos foi à linha de fundo, e a bola sobrou para Renê, mas ele finalizou mal, perto da pequena área. Já a segunda etapa, como tem sido a tônica dessa rodada do Brasileirão, foi bem mais emocionante. Logo aos três, Wesley invadiu a área e cruzou, mas a zaga afastou. No lance seguinte, Derek, que tinha entrado no intervalo, abriu o placar: em cobrança de tiro de meta, a bola viajou até o atacante, que dominou no peito, driblou Mercado, invadiu a área e fez de cobertura. Aos nove, o Inter empatou, quando Renê cruzou na medida para Borré fazer de cabeça. Pouco depois, o colombiano apareceu de novo, agora servindo Wesley, mas que ficou com pouco ângulo para finalizar.