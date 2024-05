Corinthians atropela Fluminense e folga na liderança do Brasileirão Feminino

As Brabas não tomaram conhecimento das Guerreiras do Fluzão e aplicaram goleada por 5 a 0. Érika e Duda Sampaio marcaram duas vezes

O Corinthians recebeu o Fluminense, na manhã deste domingo (28), no Parque São Jorge, pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas tiveram amplo domínio e logo no primeiro tempo resolveram o jogo ao aplicar um 5 a 0. O grande destaque fica com a zagueira Érika, que marcou duas vezes, em seu retorno à equipe paulista. Isso porque ela ficou pouco mais de dois anos longe dos gramados por uma sequência de lesões e procedimentos cirúrgicos. A meio-campista Duda Sampaio também balançou as redes adversárias duas vezes e Jheniffer anotou o outro.

Com o triunfo, o Timão alcança os 19 pontos e se isola na liderança da competição. Vale ressaltar que a equipe paulista segue invicta no campeonato, pois em sete partidas são seis vitórias e um empate. Por outro lado, com revés as Guerreiras do Fluzão estacionaram nos cinco pontos. O time carioca cai para a 13ª colocação, devido ao saldo de gols e entra na zona de rebaixamento se o Flamengo vencer o Santos, nesta segunda (29).