O Cruzeiro derrotou o Vitória por 3 a 1, neste domingo (28), no Mineirão, em partida da quarta rodada do Brasileirão. Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes marcaram para a Raposa, enquanto Lucas Silva (contra) descontou para o Leão.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos sete pontos e está em quinto lugar. No entanto, pode fazer contas pela liderança, afinal, o primeiro lugar é do Botafogo, com apenas dois pontos a mais. O Glorioso ainda pode ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que tem sete e joga logo mais. A Raposa está atrás ainda do Atlético-MG (8) e do Bahia (7). Já o Vitória, por sua vez, é o 18º, com apenas um ponto, mas em três partidas.

