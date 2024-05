Botafogo vence o Flamengo e volta a ser líder do Brasileirão

“Esse não vai ser igual aquele que passou”, já diria a marchinha de Carnaval. Após alguns meses, o Botafogo está de volta à liderança, mesmo que ainda provisória, nesta quarta rodada do Campeonato Brasileiro, diante de 53 mil espectadores. Afinal, neste domingo (28), o Alvinegro derrotou o Flamengo por 2 a 0, no teatro do Maracanã, e pulou para nove pontos. Luiz Henrique, em jogada ensaiada, e Savarino decretaram o triunfo visitante.

Flamengo controla mais o jogo

O sujeito que marca um jogo às 11h, no Rio de Janeiro, não entende de futebol. Porém, mesmo com um sol de 33 graus na cabeça, os jogadores de Flamengo e Botafogo começaram o clássico com muita movimentação e intensidade. Difícil seria mantê-las por muito tempo. Após boa troca de passes, Luiz Araújo, de frente para o crime, chutou rasteiro e com perigo na melhor chance do Rubro-Negro enquanto o Alvinegro procurou a velocidade dos contra-ataques e teve em Savarino a sua melhor oportunidade. Nas duas vezes, a bola passou rapando o gols rivais, provocando o “uh” das arquibancadas do Maracanã. No fim das contas, os mandantes tiveram um controle maior da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luiz Henrique decide para o Botafogo

Logo no início da etapa final, em uma belo jogada ensaiada a partir de um escanteio, Luiz Henrique bateu da entrada da área e abriu o placar. O astro, aliás, não vinha bem, mas conseguiu a redenção. Com mais posse de bola, o Flamengo veio para cima e obrigou o Botafogo, em vantagem e com muitos problemas físicos, a se fechar, apesar de tentar ficar com a pelota também. Fabrício Bruno, em uma cabeçada perigosa, animou a Nação. Mas, com espaço para trabalhar em sua melhor característica de transição, o Glorioso matou o jogo. Jeffinho serviu Savarino, que ampliou o placar.