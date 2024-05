Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Valencia se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys nesta tarde de segunda-feira (29), às 16 horas (de Brasília), no encerramento da 33ª rodada da La Liga 2023/24. Com chances apenas matemáticas de superar o líder Real Madrid na ponta da tabela, Apesar de estar em segundo lugar, o Barça está consideravelmente atrás do Real Madrid, líder da tabela, mas ainda não desistiu. A equipe busca capitalizar o impulso após o anúncio da continuidade de Xavi para garantir os três pontos neste confronto.

Por outro lado, o Valencia ainda mantém viva a esperança de conquistar uma vaga entre os sete primeiros colocados, e é com esse objetivo que entra em campo no início desta semana. O time planeja surpreender mesmo atuando fora de casa. Sem mais delongas, vamos conferir todos os detalhes desse grande embate.