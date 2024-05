Artur Jorge exalta o Botafogo na vitória sob sol forte

Técnico do Botafogo, Artur Jorge criticou horário do jogo, vibrou com a vitória 'merecida' e também elogiou o Flamengo pelo esforço no calor Crédito: Jogada 10

O treinador do Botafogo, Artur Jorge, elogiou o desempenho do time, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, neste domingo (28/4), no Maracanã. O Glorioso venceu o Rubro-Negro por 2 a 0, retomando a dianteira na tabela do Campeonato Brasileiro. Artur Jorge avaliou que na etapa inicial houve um certo equilíbrio, mas a equipe não conseguiu concluir de forma eficaz. "Tivemos momentos de mais contenção do que de chegar à baliza contrária. Faltou definir melhor nas vezes em que conseguimos sair em transição", disse. Já na etapa final, o técnico disse que teve êxito em reparar alguns problemas.

“Procuramos corrigir alguns aspectos fundamentais e conseguimos acertar. Fizemos um segundo tempo de grande nível”, afirmou. Artur Jorge destaca o mérito do time Por sinal, a vitória por 2 a 0 foi construída no segundo tempo. E o primeiro gol saiu logo aos 7′, elevando o moral do time. Luiz Henrique bateu da entrada da área, abrindo o placar. Apesar de problemas físicos de jogadores, que obrigaram o Botafogo a se fechar, o Glorioso teve espaço para trabalhar em sua melhor característica de transição. Assim, fechou a partida com um gol de Savarino, aos 47′. “É uma vitória pelo mérito dos jogadores, pelo que trabalharam e foram eficazes. Soubemos sofrer, mas foi uma vitória justa pelo que produzimos”, festejou.