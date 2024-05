Arsenal derrota o Tottenham e pressiona o City

Gunners beiram, a perfeição no primeiro tempo, abrem 3 a 0 e veem Toffs reagirem marcando dois no segundo tempo

O Clássico do Norte de Londres terminou com vitória por 3 a 2 do Arsenal, fora de casa, sobre o Tottenham, neste domingo (28), no Tottenham Hotspur Stadium. Os visitantes abriram 3 a 0 no primeiro tempo, com Hojbjerg (contra), Saka e Havertz. Na segunda etapa, Romero e Son, de pênalti, diminuíram a vantagem do Arsenal.

O resultado aumentou a vantagem dos Gunners na ponta da tabela. Com 80 pontos, o clube está com quatro a mais do que o Manchester City. Entretanto, o time de Guardiola tem dois jogos a menos. Com a derrota, os Toffs estacionam na quinta posição, com sessenta pontos. O mau resultado impediu a equipe de se aproximar do Aston Villa na luta pela presença na Champions League na temporada 2024-25.

O Tottenham volta a campo na próxima quinta-feira (2), fora de casa, contra o Chelsea. Já o Arsenal recebe o Bournemouth, sábado (4).