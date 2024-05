André Silva vive expectativa por primeiro Choque-Rei pelo São Paulo

Atacante do Tricolor deve formar trio de ataque com Calleri e Ferreira. No Equador, ele deu uma boa impressão ao novo treinador

O São Paulo enfrenta o Palmeiras, nesta segunda-feira (28), no Morumbis, no encerramento da quarta rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No Tricolor, diante do Verdão, este clássico terá um debutante especial: o atacante André Silva, que deve formar trio de ataque com Calleri e Ferreira. Recém-contratado, ele, então, admite uma certa ansiedade para entrar em campo contra a equipe de Abel Ferreira.

“Esse clássico tem até nome, não é? Que é Choque-Rei. Estou muito feliz de quem sabe poder contribuir com o São Paulo neste grande jogo, clássicos são importante para o clube e para o torcedor”, disse André Silva, em entrevista à emissora oficial do São Paulo.

Silva convenceu o técnico Luis Zubeldía, na semana passada, durante o triunfo sobre o Barcelona-EQU por 2 a 0, em Guayaquil, pela fase de grupos desta edição da Copa Libertadores. Assim, ele espera uma sequência com o treinador argentino. No São Paulo, o jogador, contratado neste ano, tem somente sete partidas, dois gols e uma assistência.