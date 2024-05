Vasco x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Vasco enfrenta o Criciúma, neste sábado (27/4), às 16h (de Brasília) em São Januário. Trata-se de um jogo pela quarta rodada do Brasileirão-2024 e os dois rivais, que não se enfrentam na Colina desde 2013, precisam de um bom resultado, pois estão na metade de baixo da tabela. O Cruz-Maltino com três pontos e o Tigre catarinense com dois. Este jogo terá casa cheia, pois a torcida vascaína esgotou em poucas horas os ingressos. E a Voz do Esporte vai fazer a sua tradicional cobertura-raiz. Inicia a transmissão às 14h30, com as informações sobre as equipes e te colocando dentro da Colina histórica. O comando e a narração é de Diego Mazur.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rodrigo Seraphim está nos comentários deste Vasco x Criciúma. As reportagens são de Junior Azevedo. Assim, não perca nada deste duelo. Para isso, basta clicar na arte acima, a partir das 14h30.