Tottenham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Na escalação, a principal esperança é a dupla de ataque formada por Son e Richarlison. Assim sendo, a expectativa é que o time jogue de forma intensa contra os Gunners.

Como chega o Arsenal

O Arsenal está na briga pelo título. Com um jogo a mais que o Manchester City, os Gunners aparecem na ponta da classificação, com 77 pontos. Portanto, a vitória diante do maior rival é importante para ficar vivo na disputa.

Mikel Arteta vai com o que tem de melhor. Com o departamento médico vazio, ele conta com um elenco qualificado e disposto a fazer história. Os brasileiros Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, a princípio, começam no banco de reservas.