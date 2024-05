Porto x Sporting: escalações e onde assistir

Leão pode encaminhar o título Português em caso de vitória em casa no clássico deste domingo (28)

O Sporting visita o Porto no Estádio do Dragão, às 16h30 (de Brasília), e tem a possibilidade de colocar uma das mãos na taça em caso de vitória fora de casa nesta 31ª rodada da Liga. As equipes se enfrentam na liga portuguesa antes de voltarem a se encontrar na final da Taça de Portugal.

Como chega o Porto

Longe da vice-liderança, o Porto é o atual terceiro colocado com 62 pontos, nove a menos que o Benfica, em segundo. No entanto, o Dragão briga para ficar com a terceira posição, que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Ao mesmo tempo, o técnico Sergio Conceição pode usar a partida como teste para a final da Taça de Portugal, contra o próprio Sporting, em uma oportunidade de conquistar um título nesta reta final de temporada. Mas, a equipe segue com os desfalques de Zaidu Sanusi, Iván Marcano e Diogo Costa, lesionados.