Porto tem novo presidente após 42 anos

Ex-treinador André Villas-Boas encerra era Pinto da Costa, a quem superou em eleições realizadas no Estádio do Dragão

Após 42 anos, o Porto, enfim, tem um novo presidente, de acordo com a imprensa portuguesa. Neste sábado (27), no Estádio do Dragão, o ex-treinador André Villas-Boas sepultou mais de quatro décadas da era Pinto da Costa, superando, nas eleições do clube, o atual mandatário.

Assim que o resultado saiu, a atual direção reconheceu a derrota.

“Os sócios mandam no clube, assim, o desejaram. Há que preparar a transição e felicitar André Villas-Boas. Não é um momento feliz. O senhor Pinto da Costa tem um amor profundo pelo Porto”, disse o ex-goleiro Vítor Baía, ex-presidente da atual gestão.