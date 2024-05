Lyon x Monaco: onde assistir jogo que pode dar título Francês ao PSG

Ainda com chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Francês, o Monaco entra em campo neste domingo (28), às 14h (de Brasília), contra o Lyon, e somente a vitória fora de casa interessa ao clube do Principado para evitar que o PSG comemore o título com três rodadas de antecedência.

Em caso de tropeço do Monaco fora de casa, o Paris Saint-Germain vai assegurar o título do Campeonato Francês. Isto porque o PSG empatou com o Le Havre nesta 31ª rodada e chegou aos 70 pontos na liderança isolada, contra os 58 do Monaco.

Além disso, o clube do Principado só pode chegar aos 70 pontos e somente uma sequência de três derrotas do clube de Paris, em conjunto com triunfos do Monaco, tira o título do time comandado pelo técnico Luis Enrique.