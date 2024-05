Leila Pereira acena que pode perder patrocínio máster do Palmeiras em 2025

A presidente Leila Pereira, da SE Palmeiras, durante treinamento, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Quayaquil. (Foto: Cesar Greco) Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras pode ter uma mudança importante na próxima temporada. Isso porque a presidente do clube, da Crefisa e da Faculdade das Américas, Leila Pereira já vem aceitando que não será mais a patrocinadora máster do Verdão em 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mandatária sabe que não pode competir com as cifras das casas de apostas esportivas e já vem aceitando que terá que tirar seu patrocínio da camisa nobre do Palmeiras. O atual contrato de Crefisa e FAM rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Verdão, podendo chegar a R$ 120 milhões pelas metas atingidas por conquistas de títulos. A informação foi divulgada primeiramente pelo “Uol”.

Na época, quando assinou o contrato, o Palmeiras tinha o maior patrocínio do país. Contudo, a entrada das empresas de apostas esportivas mudou isso. Por exemplo, o Corinthians um acordo de R$ 120 milhões por temporada com a Vai de Bet. Já o Flamengo fechou com a Pixbet por R$ 85 milhões. A diretoria deve se reunir para avaliar os valores e as propostas que irá receber, e a melhor acabará sendo escolhida. Nenhuma oferta chegou oficialmente, mas a Pixbet e a Esporte da Sorte tem interesse na parte nobre da camisa do Verdão. O contrato da Crefisa com o Palmeiras vai até o final do ano, quando também se encerra o mandato de Leila Pereira como presidente do clube. A empresária também é a dona das atuais patrocinadoras e já avisou que pretende resolver este tema até o começo do segundo semestre de 2024.