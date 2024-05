Klopp minimiza a discussão com e Salah no empate do Liverpool

Klopp ficou irritado com Salah no empate do Liverpool contra o West Ham e minimizou a discussão no pós-jogo Crédito: Jogada 10

O sábado (27) iniciou quente para o Liverpool, que empatou por 2 a 2 contra o West Ham no Olímpico de Londres e praticamente se despediu da briga pelo título da Premier League. Além de mais um tropeço no campeonato inglês, os Reds ganharam mais um problema para lidar nos próximos dias: Klopp e Salah. Aos 35 minutos da etapa final, quando o placar estava empatado, Klopp resolveu mexer no time e preparou três alterações, uma delas, Mohamed Salah no lugar de Luís Diaz. Antes de entrar, atacante e técnico bateram boca de forma ríspida. Em meio ao debate, Salah chegou a pedir silêncio para o treinador. Darwin Núnez entrou no meio da briga e acalmou o companheiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah:

"We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024