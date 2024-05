Kane garante mais uma vitória do Bayern de Munique

Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane (L) scores the opening goal past Frankfurt's German goalkeeper #01 Kevin Trapp during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and Eintracht Frankfurt in Munich, southern Germany on April 27, 2024. (Photo by ALEXANDRA BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by ALEXANDRA BEIER/AFP via Getty Images) Crédito: ALEXANDRA BEIER

Harry Kane voltou a fazer a diferença para o Bayern de Munique neste sábado (27/4). Afinal, em duelo pela 31ª rodada do Alemão, foi dele os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o perigoso Eintracht Frankfurt. Com isso, o time bávaro sustenta o segundo lugar da Bundesliga, agora com 69 pontos. Desa forma, abre frente em cima do Sttutgart, o único que ainda pode superá-lo. Mas o líder e campeão antecipado é o Leverkusen, com 80 pontos e que acabou com a hegemonia do Bayern, que corria atrás do 12º caneco seguido. O Eintracht sustenta o sexto lugar (vaga para a Conference League), com 45 pontos, cinco à frente do Freiburg. Restam mais três rodadas até o fim da competição. Já o Bayern entra ainda mais motivado para o duelo desta terça-feira, contra o Real Madrid, pela semifinal da Champions. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão