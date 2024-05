Juventude x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Alviverde e Rubro-Negro se enfrentam neste domingo à noite (28/4), pela quarta rodada do Brasileirão, no Alfredo Jaconi

Em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão, Juventude e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (28/4), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Apesar de estarem apenas dois pontos separados na tabela, as equipes encontram-se em zonas diferentes na classificação. O Juve, com quatro pontos, briga contra o Z4. Mas o Furacão, com seis pontos, é time para olhar para as primeiras posições.

Onde Assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Juventude

A equipe de Caxias do Sul tem oito desfalques para a partida, afinal, o zagueiro Lucas Freitas está suspenso. Rodrigo Sam, seu colega de posição, está lesionado. Assim, o Juventude tem apenas três nomes para o local: Danilo Boza, Abner e Zé Marcos. Este último, inclusive, é dúvida por estar se recuperando de lesão. Ainda no sistema defensivo, o Juve não poderá contar com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, lesionado.