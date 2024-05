Inter de Milão x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão conquistou o título do campeonato italiano e recebe a Torino dentro do seu estádio neste domingo

A 34ª rodada do campeonato italiano terá continuidade neste domingo (28) com o duelo entre Inter de Milão e Torino. O jogo será no Estádio Giuseppe Meaza, em Milão. A bola rola a partir das 7h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 7h30 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Após vencer o Milan na rodada passada por 2 a 1, a Internazionale conquistou o scudetto, ou seja, nas cinco rodadas finais, a equipe de Inzaghi irá cumprir tabela.