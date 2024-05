Inglês: Sheffield United perde mais uma e já está rebaixado

Com a surra que levou do Newcastle, 5 a 1, time segue na lanterna e não sai mais da zona de rebaixamento

O Sheffield United é o primeiro rebaixado da Premier League 2023-24. Neste sábado (27/4), o time foi até o Norte da Inglaterra visitar o Newcastle, pela 35ª rodada da competição. Chegou a sair na frente, gol de Ahmedhodzic logo aos cinco minutos. Mas levou o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, não segurou os Magpies. No fim, viu o rival golear por 5 a 1. Com apenas 16 pontos, o time que subiu nesta temporada, só chega aos 25. Mas o primeiro fora do Z3 (zona de rebaixamento) que é o Nottingham Forest, já tem 26.

O Newcastle fez seus gols com Isak (dois), o brasileiro Bruno Guimarães, Osborn e Callum Wilson. Assim, vai aos 53 pontos, em sétimo lugar e ainda com chance de beliscar uma vaga à alguma Liga Europeia. O Sheffield, por sua vez caminha par ser o time que mais gols levou desde que a Premier League foi fundada. No momento são 97. Apenas o Sunderland, em 1993/94, levou mais: 100. Mas vale dizer que ainda restam três jogos para o lanterninha. E, nos anos 90, o número de jogos eram de 42 e não 38, como atualmente.

