Histórico! Criciúma atropela o Vasco e recebe aplausos em São Januário

Com gritos contra a SAF, Vasco, hostilizado, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

O Criciúma parecia o Manchester City jogando contra um time da Segundona Inglesa, em São Januário, neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco era, então, este pobre adversário, que pagou todos os seus pecados diante do torcedor. Assim, o Tigre goleou o Gigante da Colina por 4 a 0 e recebeu até mesmo o reconhecimento do público local, em uma cena raríssima de acontecer no país pentacampeão mundial.

Com três pontos em 12 disputados, o Vasco pode terminar a jornada, enfim, na zona de rebaixamento. Já o Criciúma ganha o seu primeiro jogo no Brasileirão e se distancia da “zona da confusão”, como diria o sociólogo da bola Vanderlei Luxemburgo, nome, aliás, que os torcedores cruz-maltinos, agora, sentem falta.

Vasco não se encontra em campo

Dono da casa, o Vasco tomou a iniciativa da partida, porém, com diversos problemas ofensivos e defensivos. Payet, que vestia a 10 de Dinamite, não sabia se recuava para buscar a bolas, e quando estavas chegavam, estava quase sempre de costas. Na melhor chance, em condições mais claras, acertou a trave e não voltou para o segundo tempo. Tudo dava errado para o Vasco. Sem intensidade na marcação, Felippe Mateus teve liberdade para acertar um petardo no gol do Jardim. Depois, Vegetti ainda perdeu um pênalti (Gustavo pegou) e viu o Tigre pressionar nos minutos finais.