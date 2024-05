Francês: Le Havre empata com PSG no Parque dos Príncipes e adia festa do título

A zebra adiou o título Francês do Paris Saint-Garmain. Neste sábado (27), o PSG foi surpreendido em pleno Parque dos Príncipes e sofreu para buscar o empate por 3 a 3 diante do Le Havre, em partida válida pela 31ª rodada da Ligue 1. O clube da capital francesa teria assegurado a conquista em caso de triunfo diante de seus torcedores. Contudo, o técnico Luis Enrique optou em poupar alguns de seus principais jogadores de olho na semifinal da Champions, contra o Borussia Dortmund. Mbappé começou a partida no banco de reservas.

Assim, Christopher Opéri, André Ayew e Touré, de pênalti, balançaram a rede para a equipe visitante. Pelo lado dos donos da casa, Barcola, Hakimi e Gonlçalo Ramos anotaram os gols.

Dessa maneira, o Monaco continua com chances matemáticas de conquistar o título. No entanto, o clube do Principado, que atualmente está com 58 pontos, só pode chegar aos 70, enquanto o PSG chegou aos 70 após o empate neste sábado. Contudo, o Paris Saint-Germain pode sagrar-se campeão em caso de tropeço do Monaco na partida fora de casa contra o Lyon, neste domingo (28).