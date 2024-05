Flamengo e Botafogo duelam com a menor diferença técnica dos últimos quatro anos

Entre 2015 e 2018, os adversários estiveram com elencos próximos, em termos de qualidade. A maior diferença de valores de mercado entre eles foi de R$336 milhões, em 2017. Isso se refletiu diretamente dentro de campo. No período, foram seis vitórias do Flamengo, cinco empates e quatro vitórias do Botafogo nos confrontos diretos.

A venda do futebol do Botafogo para John Textor representou uma guinada na rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Os times se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Maracanã , com a menor diferença técnica entre eles nos últimos quatro anos, é o que constatou levantamento realizado pelo “Bolavip Brasil”.

O cenário mudou bruscamente com o início da gestão do presidente Rodolfo Landim no Flamengo. A partir de 2019, enquanto o futebol rubro-negro deu um salto de qualidade, o do Botafogo ficou estagnado, até mesmo piorou. O auge da disparidade técnica entre os dois times ocorreu em 2021, quando o valor de mercado do elenco rubro-negro foi incríveis R$ 898 milhões superior ao do time de General Severiano.

Recuperação do Botafogo

No fim de 2021, surge a notícia de que o Botafogo havia chegado a um acordo com o empresário norte-americano John Textor para a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Seria o começo do processo de diminuição da diferença para o maior rival. Desde então, o valor de mercado do elenco do Botafogo aumentou até 300%.

Neste domingo, os times se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro com uma diferença no valor de mercado de R$ 473 milhões, quase metade do que era em 2021. Tudo graças ao aumento significativo do investimento do Botafogo, enquanto o Flamengo mantém estável o alto patamar dos últimos anos.

De 2022 para cá, o Botafogo voltou a, enfim, incomodar o Flamengo nos confrontos diretos: em sete partidas, foram cinco vitórias rubro-negras e dois triunfos alvinegros.

Disputa no mercado

A recuperação do futebol do Botafogo se refletiu também nas movimentações no mercado. Assim, os dois adversários passaram a cobiçar os mesmos jogadores. No auge da disparidade técnica entre os times, o Flamengo chegou a investir R$ 275 milhões em uma janela, com o alvinegro sem recursos para contratações.

Atualmente, o cenário está mais equilibrado. Na última janela de transferências, os dois times tentaram a contratação do atacante Luiz Henrique, então no Betis (ESP). Quem levou a melhor foi o Botafogo. Ao fechar negócio por R$ 107 milhões, garantiu o reforço e ainda por cima cravou a maior contratação da história do futebol brasileiro, marca que pertencia ao Flamengo, quando contratou Gerson por R$ 92 milhões, em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.