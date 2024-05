Fernando e Alario têm boas chances de voltar ao Inter contra o Atlético-GO

Os titulares da vitória contra o Delfín pela Sul-Americana, seguiram na academia, enquanto os reservas correram pelo centro do treinamento. Lesionados, Ivan, Aránguiz, Alan Patrick, Hyoran, Wanderson e Enner Valencia apareceram na parte interna do complexo colorado.

Neste sábado à tarde, Coudet comandará o último treino antes do compromisso contra o Atlético-GO. O jogo será no domingo, às 20h, no Beira-Rio. O Inter ocupa a sexta posição com seis pontos, enquanto os goianos, zerados, aparecem em penúltimo na tabela.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.