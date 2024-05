Fellipe Mateus analisa goleada do Criciúma sobre o Vasco: ‘Jogamos bem com e sem a bola’

Meia elogia atuação do Tigre e enaltece torcida vascaína, que aplaudiu jogadores do Criciúma. Fellipe Mateus marcou duas vezes na goleada

Um dos destaques da goleada do Criciúma sobre o Vasco neste sábado, Fellipe Mateus analisou a atuação do Tigre. O camisa 7 enalteceu o clube catarinense e elogiou o trabalho. O meia, aliás, reconheceu os aplausos da torcida vascaína em São Januário.

“É muito trabalho, o Criciúma é um clube sério, que tem uma boa base. Chegaram jogadores de patamar alto que se juntaram ao nosso elenco. Com trabalho e empenho, vieram os bons resultados. Tivemos humildade e jogamos bem com e sem a bola. E parabéns à torcida do Vasco, que soube aplaudir nosso time”, disse Fellipe Mateus na saída do gramado.