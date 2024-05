Everaldo faz golaço, e Bahia bate o Grêmio na Fonte Nova

Triunfo do Esquadrão de Aço. Bahia e Grêmio se enfrentaram neste sábado, pela quarta rodada do Brasileirão 2024, e o clube de Salvador venceu o Imortal por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O tento da partida saiu dos pés de Everaldo, que marcou lindo gol aos 16 minutos do primeiro tempo com passe de Everton Ribeiro.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi de amplo domínio do Bahia, que não deixou o Grêmio à vontade na Arena Fonte Nova. Ao todo, foram oito finalizações baianas contra apenas uma gaúcha. Em uma destas finalizações, Everaldo marcou lindo gol aos 16 minutos. Everton Ribeiro recebeu passe na direita e entregou para o centroavante, que deixou Kannemann no chão e bateu no ângulo. Pouco depois, aliás, Cauly quase ampliou. Em linda troca de passes, Everton Ribeiro deixou para o camisa 8, que soltou uma bomba no travessão de Rafael Cabral.

Segundo tempo

O Bahia seguiu melhor na etapa final e criou as melhores chances de gol. O Grêmio, que precisava do resultado, afinal, não incomodou muito e teve atuação ruim. No lado baiano, as melhores oportunidades foram com Everaldo e Rafael Ratão. Os dois, contudo, pararam em excelentes defesas do estreante Rafael Cabral. No fim, o Grêmio se lançou ao ataque desesperadamente em busca do empate, mas esbarrou na boa marcação do Bahia. O time de Rogério Ceni teve espaços para contra-atacar, porém falhou ao tentar definir as jogadas para ampliar o marcador na Fonte Nova. Nos acréscimos, o árbitro Braulio da Silva Machado expulsou o atacante Diego Costa, que estava no banco, e irritou o técnico Renato Portaluppi. O comandante gremista mandou todos os jogadores e estafe que estavam no banco de reservas para o vestiário antes do apito final em forma de protesto.

Sequência

Bahia e Grêmio voltam a campo na próxima terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Baiano encara o Criciúma, em casa, enquanto o Tricolor Gaúcho enfrenta o Operário, fora de casa. Pelo Brasileirão, porém, os dois clubes jogam no dia 5 de maio. O Bahia enfrenta o Botafogo, enquanto Grêmio encara o Criciúma.