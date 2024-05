Cruzeiro x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro encara o Vitória neste domingo (28), às 16h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na décima segunda colocação, a Raposa tenta se recuperar na competição após perder para o Atlético-MG, por 3 a 0 na última partida. Na zona de rebaixamento, o Rubro-Negro baiano também tenta superar o baque contra seu maior rival no último embate. O Leão chegou a abrir 2 a 0 diante do Bahia, mas viu o Tricolor de Aço empatar o confronto. Assim, as duas equipes batalham não só pelos três pontos, mas também para subir na tabela.

Onde assistir

A TV Globo (para MG e BA) e o Premiere transmitem a partida.