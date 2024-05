Corinthians x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Fluminense duelam neste domingo (28/4), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de um momento complicado. Afinal, ainda não venceu na competição, soma apenas um ponto, está na zona de rebaixamento e busca a primeira vitória na competição. Já o Tricolor Carioca é o décimo colocado e vem de um triunfo no clássico contra o Vasco. Assim, tenta somar mais três pontos na tabela.

Como chega o Corinthians

A principal mudança do Timão deve acontecer no gol. Afinal, Cássio deve ser preservado após falhar nos dois últimos jogos e dar declarações fortes sobre sua saúde mental, após a partida contra o Argentinos Juniors, Assim, Carlos Miguel terá a oportunidade de ser titular. Além disso, o Corinthians deve ter mudanças no sistema defensivo. Após uma expulsão boba na Sul-Americana, Raul Gustavo deve ir para o banco de reservas. Gustavo Henrique, recuperado de dengue e Cacá, duelam por uma vaga ao lado de Félix Torres. Por fim, existe a possibilidade de Matheus Bidu começar a partida no lugar de Hugo, na lateral-esquerda.

Como chega o Fluminense

Por outro lado, o Tricolor das Laranjeiras não poderá contar com André, que sofreu lesão não cirúrgica no ligamento colateral medial do joelho no empate com o Cerro Porteño, pela Libertadores. Assim, a tendência é que Lima assuma a posição e atue ao lado de Martinelli. Além disso, Alexsander, John Kennedy, Kauã Elias e Arthur seguem afastados por indisciplina. Por fim, existe a possibilidade de Fernando Diniz mesclar a equipe para o duelo na Neo Química Arena. O treinador vai avaliar os jogadores mais disputados após a partida no Paraguai e pode fazer mudanças.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley (Romero), Yuri Alberto e Pedro Henrique. Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Ganso (Renato Augusto); Marquinhos (Douglas Costa), Arias, Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)