Chapecoense, com um a menos, bate Guarani e engata segunda vitória na Série B

Gol de Bruno Leonardo deixa o Verdão do Oeste na terceira colocação, atrás de Sport e Santos, devido aos critérios de desempate

A Chapecoense, mesmo com um a menos desde os seis minutos de jogo, derrotou por 1 a 0 o Guarani na noite desta sexta-feira (26), pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Bruno Leonardo anotou o gol solitário no Brinco de Ouro da Princesa.

Com o resultado, os catarinenses emendam a segunda vitória seguida na competição e chegam aos mesmos seis pontos de Santos e Sport. Contudo, a Chape aparece em terceiro lugar na tabela devido aos critérios de desempate.

O Bugre, por outro lado, perde a segunda na Segunda Divisão e continua sem pontuar, na penúltima colocação, à frente apenas do Ituano.