Carlos Miguel aposta em retrospecto para se firmar no gol do Corinthians

Goleiro tem números muito positivos com a camisa do Timão e terá a 'chance da vida' contra o Fluminense, pelo Brasileirão

Carlos Miguel terá a maior chance de sua carreira neste domingo (28/4). Afinal, o goleiro deve ser o titular do Corinthians no duelo contra o Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso realmente confirme sua escalação, o arqueiro de 2,04m pode mostrar seu potencial e conseguir a vaga que antes era do ídolo do Timão, Cássio. E para isso, o atleta tem ao seu lado um retrospecto muito positivo.

O jogador soma 15 partidas desde a chegada ao Corinthians, ainda em agosto de 2021. São 12 jogos como titular e três delas saindo do banco de reservas, substituindo Cássio diante de Newell’s (2023), Grêmio (2023) e Londrina (2024). Neste período, ele soma 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota para a Ponte Preta, no Campeonato Paulista deste ano.