Brasileiros garantem virada do Benfica contra o Braga

No entanto, o Benfica se recuperou no segundo tempo, cumpriu o dever de casa. Assim, a equipe chegou aos 76 pontos há três rodadas para o fim do Português. A diferença para o líder e rival Sporting caiu para quatro pontos. Porém, o Leão visita o Porto neste domingo (28) e pode recolocar a vantagem em sete pontos.

O grande momento de protestos dos torcedores do Benfica aconteceu na reta final do primeiro tempo, após o VAR confirmar o gol do Braga. Muitos sinalizadores foram jogados no gramado do Estádio da Luz e o árbitro paralisou o jogo durante três minutos.

Em partida que teve protestos da torcida no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica buscou a virada por 3 a 1 diante do Braga, no segundo tempo, com gols dos brasileiros Marcos Leonardo, duas vezes, e um de David Neres, neste sábado (27). Dessa maneira, os Encarnados seguem na vice-liderança do Campeonato Português e ainda têm chances matemáticas de título. Ricardo Horta abriu o placar para os visitantes na primeira etapa.

Brasileiros decidem o jogo

Mesmo pressionado, o Benfica conseguiu controlar o início da partida e dominou boa parte da primeira etapa. No entanto, o Braga foi mais efetivo e abriu o placar com gol de Ricardo Horta. Após revisão do VAR, que validou o gol da equipe visitantes, na reta final da primeira etapa, os torcedores do Benfica protestaram contra o treinador e a diretoria do clube. Dessa maneira, muitos sinalizadores foram atirados na direção do gramado e o jogo foi paralisado pelo árbitro.

Na volta do intervalo, o Benfica conseguiu correr atrás do prejuízo e buscou a virada graças aos brasileiros da equipe. Marcos Leonardo deixou tudo igual aos 27 minutos e os Encarnados buscaram a virada após bela jogada coletiva que encerrou no gol de David Neres, aos 40, com assistência de Di María. Além disso, deu tempo de Marcos Leonardo marcar o segundo na noite já nos acréscimos da partida e confirmar o placar de 3 a 1.