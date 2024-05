Avaí demite Eduardo Barroca após derrota para o Santos

Eduardo Barroca estava muito pressionado desde antes da partida desta sexta-feira. No anúncio da escalação do jogo contra o Santos, o treinador teve o nome vaiados pelos torcedores na Ressacada. Ao apito final, porém, o profissional recebeu xingamentos.

No Campeonato Catarinense 2024, o Avaí foi eliminado nas semifinais, para o Brusque, o que aumentou a pressão sobre Barroca. Nesta segunda passagem, desde o meio do ano passado, ele fez 43 partidas à frente do clube, com 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de apenas 48%.

Além do Avaí, Eduardo Barroca soma passagens por Botafogo, Atlético-GO, Coritiba, Vitória, Bahia e Ceará. O Leão volta a campo na próxima sexta-feira, diante do Paysandu, fora de casa, pela terceira rodada da Série B 2024.