Atlético goleia o Cuiabá e assume liderança do Brasileirão

Com gols de Vargas, Scarpa e Paulinho, Atlético faz 3 a 0 e chega aos oito pontos em quatro jogos no BR-24. Galo, porém, deve ser ultrapassado

O Brasileirão tem um novo líder, pelo menos momentaneamente. Afinal, o Atlético-MG venceu o Cuiabá por 3 a 0, na Arena Pantanal, e agora é o primeiro lugar na classificação. Os gols foram marcados por Vargas no primeiro tempo e Scarpa e Paulinho, no segundo.

O Atlético-MG agora soma oito pontos, mas ainda pode (e provavelmente) ser ultrapassado no complemento da rodada. Já o Cuiabá é o lanterna, com três derrotas e nenhum gol marcado. No próximo sábado (04), o Galo visita o Fluminense. Antes, porém, recebe o Sport, na terça-feira (30), mas pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Dourado visita o Goiás na Copa do Brasil (02) e recebe o Palmeiras (05) na sequência.

Apesar de estar sem Hulk e jogando fora de casa, o Atlético-MG tomou conta da partida. Aliás, nos primeiros minutos, quem se destacou foi o meia Alisson. Primeiro, ele finalizou com perigo. Depois, caiu na área, o juiz deu pênalti, mas o VAR interveio, e o lance foi anulado. Antes da metade do primeiro tempo, o Galo levou perigo também em boa finalização de Vargas, enquanto os donos da casa chegaram duas vezes com Rikelme e outra com Clayson.