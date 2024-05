Atlético de Madrid vence Bilbao em partida marcada por racismo

Nico Willians sofre racismo da torcida do Atlético, mas responde com gol e gesto de orgulho; Bilbao ainda sonha com vaga no G4 da competição Crédito: Jogada 10

Em partida infelizmente marcada por ium ato de racismo, o Atlético de Madrid derrotou em casa o Athletic Bilbao por 3 a 1, neste sábado (27/4), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe da capital contou com gols de De Paul, Ángel Correa e Simon (fora), enquanto Nico Willians descontou. A partida foi paralisada aos 36 do primeiro tempo, quando o Nico Willians ouviu insultos racistas antes de bater um escanteio. Ele e seu irmão, Iñaki, aliás, também percebeu as ofensas. Os dois logo acionaram a arbitragem, que acionou o protocolo da competição para este tipo de situação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este, por sua vez, diz que a organização da partida tem que usar o sistema de som do estádio para informar que o embate só voltaria quando os insultos parassem. O confronto voltou poucos minutos depois, com aprovação dos jogadores do Bilbao. Willians, inclusive, empatou a partida aos 45 minutos do primeiro tempo e comemorou correndo até a área onde ouviu os insultos. Na comemoração, o atacante, inclusive, fez questão de demonstrar o orgulho por ser um homem negro.