Antony acaba com jejum. Mas United apenas empata

Brasileiro, após mais de um ano sem balançar a rede na Premier League, faz belo gol. Mas time, em casa, fica no 1 a 1 com Burnley, do Z3

Após um ano sem fazer um gol sequer em jogos da Premier League, o brasileiro Antony voltou a marcar para o Manchester United nesta competição. Porém o seu tento não foi capaz de evitar o tropeço dos Red Devils, em casa, neste sábado (27/4), pela 35ª rodada da Premier League, Afinal, em pleno Old Trafford, o time ficou apenas no 1 a 1 com o Burnley, último colocado na tabela. Amdouni, de pênalti, no fim da partida, deixou tudo igual.

O United está sem sexto lugar, com 54 pontos, ainda dentro da zona das ligas europeias. Porém, o Newcastle tem 53 e dois jogos a menos. Assim, pode ultrapassá-lo. O Burnley segue em último, mas tem 24 pontos e apenas dois pontos atrás do primeiro fora do Z3, o Nottingham Forest (que ainda joga na rodada).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o United, valeu pelo gol de Antony. E só

O jogo do United foi decepcionante. Apesar de sair na frente, mesmo em casa teve menor posse do que o frágil Burnley (47%). Chutou mais, é verdade (27 a 16, sendo 10 no alvo contra 7 do Burnley). Mas não teve eficiência. No primeiro tempo, foi superior, finalizando bastante e perdendo a melhor chance num chute de Bruno Fernandes na trave. Contudo, o Burnley também teve duas oportunidades com Forster. Mas em ambas Onana salvou.