Abel prepara mudanças no Palmeiras para o Choque-Rei

Após virada heroica em Quito, treinador deve promover trocas no time titular do Verdão, para o clássico contra o São Paulo

O Palmeiras se prepara para o clássico contra o São Paulo nesta segunda-feira (29), às 20h, no MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou nesta sexta-feira (28) após a heroica virada em Quito e o técnico Abel Ferreira estuda mudanças no time titular para o Choque-Rei.

Os atletas que foram titulares em Quito fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, e os demais participaram de um treino técnico de passes e marcação e um coletivo de 30 minutos. Desfalques por questões físicas, Zé Rafael, Dudu e Bruno Rodrigues fizeram a primeira parte do trabalho com o grupo e depois terminaram com os fisioterapeutas.