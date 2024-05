Zubeldía rasga elogios ao time após 1ª vitória no São Paulo: ‘Momentos bons’

Treinador argentino fez sua primeira partida no comando do Tricolor Paulista e venceu o Barcelona-EQU, pela Libertadores

O técnico Luis Zubeldía não escondeu a felicidade após a vitória do São Paulo por 2 a 0, em cima do Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (25), pela terceira rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor comandou a partida do início ao fim. Após o jogo, o argentino analisou o desempenho da equipe.

“A equipe teve bons momentos de futebol. Em muitos momentos nos deram espaço para atacar por dentro e por fora para usarmos nossos atacantes. Eram três: Luciano, Calleri e André. Com a referência do Ferreira pelo lado esquerdo. Depois, teve momentos em que o Barcelona nos empurrou. É uma equipe grande, traz muita gente ao estádio. Na Libertadores é normal que tenha essas situações, que sofra um pouco. Depois, no fim do jogo, senti que estávamos cômodos”, disse Zubeldía.