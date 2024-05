West Ham x Liverpool: escalações e onde assistir

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 35ª rodada da Premier League. Reds ainda sonham com o título

A reta final da Premier League promete muita emoção. Após derrota no clássico contra o Everton, o Liverpool visita o West Ham neste sábado (27), às 8h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na partida de abertura da 35ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds precisam da vitória para seguir na briga pelo título nacional há quatro rodadas para o fim da competição.

Como chega o West Ham

Os Hammers querem aproveitar o tropeço do Liverpool na última rodada para usar a vantagem de jogar em casa e encerrar uma sequência negativa na Premier League. Isto porque o West Ham não vence há duas rodadas e se afastaram da briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, resta ao clube londrino cumprir tabela nesta reta final do Campeonato Inglês.