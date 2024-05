Vice-presidente do Vasco é nomeado para segunda cadeira da SAF

Reunião do Conselho Deliberativo, na Sede Náutica, definiu Paulo Salomão para a segunda cadeira do Conselho Administrativo da SAF

O Conselho Deliberativo do Vasco fez uma reunião, nesta quinta-feira (25), na Sede Náutica da Lagoa. Assim, foi definida a nomeação de Paulo Salomão, vice-presidente do clube, para a segunda cadeira do Conselho Administrativo da SAF. Cabe destacar que ele já ocupava, de forma provisória, a função, e a votação contou com a participação de 170 conselheiros (67 de forma presencial e 103 de forma virtual).

Dessa forma, seis conselheiros foram contra a nomeação do dirigente, enquanto quatro se abstiveram da votação. O restante foi favorável. O novo membro do Conselho Administrativo da SAF disse que representará os interesses da associação, porém afirmou que não tem como garantir a abertura dos contratos.