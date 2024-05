Vasco x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em São Januário, times se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão. Cruz-Maltino deverá ter reforços de peso para o duelo Crédito: Jogada 10

O Vasco recebe o Criciúma, neste sábado (27), em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Será às 16h (de Brasília), na casa Cruz-Maltina – todos os ingressos foram vendidos. A equipe mandante vem na 15ª posição, com três pontos. Já o Criciúma, que só atuou duas partidas por enquanto no torneio, vem em 16º, com dois. Onde assistir A partida será transmitida apenas pelo sistema de Pay-Per-View no Premiere. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como chega o Vasco O Vasco vem com importantes reforços para o duelo deste sábado. Payet, que ainda não estreou no Brasileiro, está recuperado de lesão no joelho e, assim, deve ir a campo. A tendência é que ele seja titular no meio-campo no lugar de Pablo Galdames, que vai para o banco.

Outro retorno é o de Gary Medel. O zagueiro perdeu as últimas duas partidas do Brasileirão por estar no Chile, lidando com problemas pessoais. Ele voltou ao longo da semana e deve voltar ao time titular, com Maicon virando banco. Outra mudança deve ser a entrada de Hugo Moura na escalação inicial. Último dos dez reforços do Vasco na temporada, ele chegou e logo estreou (saindo do banco) contra o Fluminense, no último sábado (20), tendo boa atuação. Mateus Carvalho, então, é quem deve perder a vaga. No ataque, outra troca por opção do técnico Ramón Díaz. O ponta Rayan vem entrando nos jogos e se destacando nos treinos, ganhando a primeira oportunidade como titular desde fevereiro, quando começou jogando na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, pelo Campeonato Carioca. Rossi será, dessa forma, sacado do time após ser titular nas três primeiras rodadas.