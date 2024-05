Vasco lamenta morte de Anderson Leonardo, do Molejo

O Vasco lamentou, via redes sociais, a morte do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, que faleceu nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, decorrente de um câncer. Apesar de flamenguista declarado, o falecido músico recebeu homenagem do maior rival, com o Cruz-Maltino desejando forças para a família, amigos e fãs de Anderson.

A banda embalava uma das músicas de mais sucesso nas arquibancadas de São Januário – o “Samba Rock do Molejão”. Ao se despedir do cantor, o Vasco divulgou um vídeo com sua torcida cantando o famoso hit.

