Sport vence o Vila Nova e mantém 100% na Série B

Na Arena Pernambuco, Sport mostra sua força para bater o Vila Nova e divide a liderança da Série B com o Operário

Na noite desta sexta-feira (26), Sport e Vila Nova fizeram um bom jogo, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E a vitória acabou sendo dos rubro-negros, que fizeram 2 a 0 na equipe goiana, na Arena Pernambuco. Rafael Thyere e Gustavo Coutinho, um em cada tempo, foram os autores dos gols. Assim, o Leão da Ilha segue com 100% de aproveitamento e na liderança da competição, enquanto o Vila segue com três pontos.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de algumas alternâncias no domínio da posse de bola. O Sport ameaçou o Vila nos primeiros minutos, mas sem conseguir ameaçar a baliza de Denis Júnior. Por outro lado, os goianos erraram o alvo numa ótima chance perdida por Júnior Todinho. Como quem não faz, leva, o Leão saiu na frente aos 27 minutos: Ortiz bateu escanteio e Rafael Thyere saiu atropelando a bola e tudo que viu pela frente para desviar e fazer 1 a 0. O Vila melhorou e passou perto do empate em chute de Alesson, mas o Sport também namorou com o segundo gol, em finalização de Felipe, para fora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo tempo

O Vila Nova fez três substituições no intervalo, mas a mexida não surtiu efeito. Tanto é que, logo nos primeiros minutos, veio o segundo gol dos donos da casa. Após chegada perigosa de Domínguez, que obrigou Denis a defender, Lucas Lima deu belo passe para Gustavo Coutinho, que mandou para a rede e fez 2 a 0. Posteriormente, Romarinho e Ortiz só não aumentaram ainda mais porque pararam no goleiro rival. Por outro lado, Júnior Todinho e Alesson também obrigaram Caíque a boas defesas, garantindo sua baliza fechada até o fim.